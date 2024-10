Allarme di Bankitalia su crescita e sistema previdenziale (Di martedì 8 ottobre 2024) Si complica il puzzle della prossima Manovra. Bankitalia, ma anche Istat e Ufficio parlamentare di bilancio, hanno lanciato un Allarme durante le audizioni in Parlamento sul Piano strutturale di bilancio. Sono tre i campanelli d’Allarme: la crescita sarà più bassa delle stime ottimistiche del governo, il sistema previdenziale rischia il disequilibrio con il taglio del cuneo fiscale reso strutturale e il piano strutturale di bilancio è poco chiaro. Primo allert: la crescita economica è al di sotto delle aspettative. Il governo aveva fissato un obiettivo di crescita del Pil per il 2024 pari all’1%, un target che, alla luce delle ultime rilevazioni, appare sempre più lontano. Secondo le stime della Banca d’Italia, la crescita reale si fermerà allo 0,8%, mentre anche l'Ufficio parlamentare di bilancio ha sottolineato che il raggiungimento dell’1% è diventato più incerto. Panorama.it - Allarme di Bankitalia su crescita e sistema previdenziale Leggi tutta la notizia su Panorama.it (Di martedì 8 ottobre 2024) Si complica il puzzle della prossima Manovra., ma anche Istat e Ufficio parlamentare di bilancio, hanno lanciato undurante le audizioni in Parlamento sul Piano strutturale di bilancio. Sono tre i campanelli d’: lasarà più bassa delle stime ottimistiche del governo, ilrischia il disequilibrio con il taglio del cuneo fiscale reso strutturale e il piano strutturale di bilancio è poco chiaro. Primo allert: laeconomica è al di sotto delle aspettative. Il governo aveva fissato un obiettivo didel Pil per il 2024 pari all’1%, un target che, alla luce delle ultime rilevazioni, appare sempre più lontano. Secondo le stime della Banca d’Italia, lareale si fermerà allo 0,8%, mentre anche l'Ufficio parlamentare di bilancio ha sottolineato che il raggiungimento dell’1% è diventato più incerto.

