A protestare contro Israele a Roma non c’erano buoni e cattivi ma antisemiti e antisionisti

(Di martedì 8 ottobre 2024) «In quella piazzaanche tanti ragazzi che semplicemente volevano trovare un luogo dove poter manifestare per la pace. E per fortuna è stata per lo più pacifica, al netto degli scontri che ci sono stati e che sono stati gestiti, anche se purtroppo con dei feriti». Eh, no, cara Elly Schlein. Sabato in piazza none i. Erano tutti. Alcuni teppisti certo più degli altri, abbiamo visto come hanno cercato di attaccare i poliziotti. Non«ragazzi che volevano manifestare per la pace», perché tutti, dal primo all’ultimo, erano ben consapevoli che la manifestazione basata su una piattaforma esplicitamente antisemita e animata quantomeno da comprensione, se non peggio, del terrorismo e che quindi come tale non poteva non suscitare atti violenti, come infatti è avvenuto.