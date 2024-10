Zucchero, al via gli ordini per il nuovo album “Discover II” (Di lunedì 7 ottobre 2024) MILANO (ITALPRESS) – Da oggi è attivo il preorder e il presave di “Discover II” (EMI / Universal Music Italia), il nuovo album di Zucchero “SUGAR” Fornaciari in uscita l’8 novembre in fisico e in digitale, Per questo nuovo progetto, il secondo di cover, Zucchero rivisita alcune delle canzoni che ha amato di più nella sua vita, reinterpretandole con il suo tocco personale. L’album uscirà in formato CD e doppio LP. In esclusiva sullo store di Universal Music Italia, è possibile preordinare anche le edizioni autografate, i vinili colorati e un esclusivo box deluxe numerato (CD + TRIPLO LP) con 5 bonus track. E’ in radio e in digitale il nuovo singolo “Amor che muovi il sole”, cover del brano “My Own Soul’s Warning” dei The Killers impreziosita con un adattamento del testo in italiano a firma di Zucchero. Unlimitednews.it - Zucchero, al via gli ordini per il nuovo album “Discover II” Leggi tutta la notizia su Unlimitednews.it (Di lunedì 7 ottobre 2024) MILANO (ITALPRESS) – Da oggi è attivo il preorder e il presave di “II” (EMI / Universal Music Italia), ildi“SUGAR” Fornaciari in uscita l’8 novembre in fisico e in digitale, Per questoprogetto, il secondo di cover,rivisita alcune delle canzoni che ha amato di più nella sua vita, reinterpretandole con il suo tocco personale. L’uscirà in formato CD e doppio LP. In esclusiva sullo store di Universal Music Italia, è possibile preordinare anche le edizioni autografate, i vinili colorati e un esclusivo box deluxe numerato (CD + TRIPLO LP) con 5 bonus track. E’ in radio e in digitale ilsingolo “Amor che muovi il sole”, cover del brano “My Own Soul’s Warning” dei The Killers impreziosita con un adattamento del testo in italiano a firma di

