Lanazione.it - Visite oculistiche gratuite nella giornata mondiale della vista

(Di lunedì 7 ottobre 2024) Arezzo, 7 ottobre 2024 – L’importanzaprevenzione per proteggere un bene prezioso come la. È l’obiettivo* che quest’anno si celebra giovedì 10 ottobre. Promossa dall’OrganizzazioneSanità e dall’Agenzia Internazionale per la PrevenzioneCecità (IAPB Italia Onlus) sotto l’Alto Patronato del PresidenteRepubblica, lavuole richiamare l’attenzione di istituzioni e cittadini sull’importanza di tutelare, in ogni fasevita, un bene prezioso come laricordando l’importanza di sottoporsi a controlli periodici per prevenire le malattiee la cecità con lo slogan “L’istinto ci porta a proteggere gli occhi. La prevenzione ci aiuta a farlo”.