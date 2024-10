Velvetmag.it - Uragano Kirk: cosa spettarsi dal suo impatto sull’Europa

Leggi tutta la notizia su Velvetmag.it

(Di lunedì 7 ottobre 2024) L’, inizialmente formato nell’Atlantico, si sta dirigendo verso l’Europa, portando con sé venti devastanti e condizioni meteorologiche estreme. La traiettoria dell’urgano, che ha raggiunto la categoria 4, sta generando preoccupazioni per l’che potrebbe avere sulle coste europee, comprese alcune zone dell’Italia. Nelle ultime ore, i meteorologi hanno confermato cheporterà con sé venti che potrebbero superare i 100 km/h, in particolare nelle aree costiere delle Azzorre e lungo le coste occidentali dell’Europa.@Foto Crediti Meteo Ansa – VelvetMagLe conseguenze dell’sull’Italia In Italia, l’dell’si manifesterà sotto forma di perturbazioni atlantiche collegate al ciclone extratropicale in cui l’si trasformerà durante il suo avvicinamento al Continente.