Una clip in anteprima di "Io sono un po' matto... e tu?", il film dove attori famosissimi recitano accanto ai ragazzi del Teatro Patologico (Di lunedì 7 ottobre 2024) Talento e inclusione: questa è la ricetta del film scritto e diretto da Dario D'Ambrosi, Io sono un po' matto e tu?. Ovvero la realizzazione cinematografica del progetto del Teatro Patologico di Roma. Che arriverà nei cinema il 7, l'8 e il 9 ottobre con Notorious Pictures. Vi mostriamo qui in anteprima e in esclusiva una clip del film. Che vede Marco Bocci nei panni di un uomo dipendente dal sesso. Parte dell'incasso andrà in beneficenza a Teatro Patologico Onlus per supportare la ricerca scientifica e dare speranza a molti ragazzi disabili psichici e fisici attraverso la Teatro-terapia dimostrandone i benefici non solo a livello emotivo ma anche cerebrale. Il film si propone di sostenere un progetto scientifico di grande rilevanza, i cui protocolli verranno presentati alla sede delle Nazioni Unite a New York il 3 dicembre 2024.

