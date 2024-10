Uccide la moglie a mani nude dopo averle dato fuoco in auto: arrestato. Maria Arcangela Turturo aveva 65 anni (Di lunedì 7 ottobre 2024) Prima ha tentato di Ucciderla dandole fuoco e poi l'ha soffocata a mani nude. La donna, una 60enne di Gravina di Puglia, uccisa dal marito, arrestato nella serata di ieri Ilmessaggero.it - Uccide la moglie a mani nude dopo averle dato fuoco in auto: arrestato. Maria Arcangela Turturo aveva 65 anni Leggi tutta la notizia su Ilmessaggero.it (Di lunedì 7 ottobre 2024) Prima ha tentato dirla dandolee poi l'ha soffocata a. La donna, una 60enne di Gravina di Puglia, uccisa dal marito,nella serata di ieri

Gravina di Puglia - dà fuoco alla moglie poi la uccide a mani nude sfondandole il petto - L'uomo, con precedenti per reati contro la persona e contro il patrimonio, dovrà ora rispondere di omicidio premeditato, con tutte le accuse che saranno valutate nel corso del procedimento giudiziario. Il decesso in ospedale La donna è morta dopo ore nell'ospedale della Murgia "Perinei" di ... (Quotidiano.net)

Dà fuoco alla moglie in macchina - lei scappa ma lui la finisce a mani nude - . Una comunità sotto shock La notizia della morte di Maria Arcangela Turturo ha profondamente scosso la comunità di Gravina, dove la coppia era conosciuta. L’accusa di omicidio appare particolarmente grave, considerando la dinamica crudele con cui l’uomo avrebbe posto fine alla vita della ... (Thesocialpost.it)

Dà fuoco alla moglie in auto e poi la uccide a mani nude : fermato 65enne. Il racconto della donna alla figlia in ospedale prima di morire - È accaduto nella campagne di Gravina in Puglia domenica notte intorno all’1. 40: la donna, Angela Turturo di 60 anni, era stata soccorsa e trasportata in ospedale. All’inizio sembrava che fosse stata vittima di un incidente stradale che aveva provocato l’incendio dell’auto, ma gli investigatori ... (Ilfattoquotidiano.it)