Treni in sciopero per 24 ore: si ferma il personale delle ferrovie

QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAYFermo di 24 ore del personale delle ferrovie. Dalle 21 di sabato 12 ottobre alle 20:59 di domenica 13 i disagi potrebbero riguardare sia i regionali che l'alta velocità del Gruppo FS, Trenord e Italo, con possibili modifiche al servizio

Sciopero personale ferrovie - tanti treni cancellati a Firenze - Cancellate poi alcune Frecce. Tanti treni cancellati alla stazione di Santa Maria Novella a Firenze per lo sciopero del personale della ferrovie proclamato da alcune sigle autonome in corso dalle 3 di questa notte fino alle 2 di domattina. E un po' di gente in fila alla stazione già sempre ... (Quotidiano.net)

Ferrovienord - 74 assunzioni e nuove selezioni del personale in corso - Il servizio della manutenzione ha visto il maggior numero di ingressi Negli ultimi 11 mesi 74 nuovi assunti sono entrati a far parte dell’organico di Ferrovienord, la società del gruppo Fnm che gestisce in Lombardia 331 km di rete ferroviaria e 125 stazioni dislocate su cinque linee nelle province ... (Sbircialanotizia.it)

Ferrovienord - 74 assunzioni e nuove selezioni del personale in corso - . (Adnkronos) – Negli ultimi 11 mesi 74 nuovi assunti sono entrati a far parte dell’organico di Ferrovienord, la società del gruppo Fnm che gestisce in Lombardia 331 km di rete ferroviaria e 125 stazioni dislocate su cinque linee nelle province di Milano, Brescia, Como, Monza e Brianza, Novara e ... (Webmagazine24.it)

Treni in sciopero per 24 ore: si ferma il personale delle ferrovie - I sindacati chiedono, non solo il rinnovo contrattuale, ma anche provvedimenti sulla sicurezza, dopo l’investimento mortale di Attilio Franzini a San Giorgio di Piano ... (bolognatoday.it)

