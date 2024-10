Tragedia al porto di Palermo: migrante tunisino muore schiacciato sotto un tir (Di lunedì 7 ottobre 2024) Un tragico incidente si è verificato ieri sera al porto di Palermo, dove un giovane migrante tunisino ha perso la vita mentre tentava di raggiungere l’Italia nascondendosi sotto un camion. Il ragazzo era a bordo della nave Splendid della compagnia GNV, partita dal porto di Tunisi, e aveva eluso i controlli doganali con l’intenzione di sbarcare clandestinamente. Secondo le prime ricostruzioni, il giovane si era nascosto sotto un tir nella speranza di rimanere inosservato. Purtroppo, durante le operazioni di manovra del mezzo pesante, è stato schiacciato, morendo sul colpo. L’incidente si è verificato durante la fase di sbarco della nave, che era attraccata nel porto siciliano. La Capitaneria di porto ha immediatamente avviato un’indagine per chiarire la dinamica esatta dell’incidente. Leggi tutta la notizia su Thesocialpost.it (Di lunedì 7 ottobre 2024) Un tragico incidente si è verificato ieri sera aldi, dove un giovaneha perso la vita mentre tentava di raggiungere l’Italia nascondendosiun camion. Il ragazzo era a bordo della nave Splendid della compagnia GNV, partita daldi Tunisi, e aveva eluso i controlli doganali con l’intenzione di sbarcare clandestinamente. Secondo le prime ricostruzioni, il giovane si era nascostoun tir nella speranza di rimanere inosservato. Purtroppo, durante le operazioni di manovra del mezzo pesante, è stato, morendo sul colpo. L’incidente si è verificato durante la fase di sbarco della nave, che era attraccata nelsiciliano. La Capitaneria diha immediatamente avviato un’indagine per chiarire la dinamica esatta dell’incidente.

Thesocialpost.it - Tragedia al porto di Palermo: migrante tunisino muore schiacciato sotto un tir

