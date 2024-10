Spaccata in zona stazione. Rotto il finestrino dell’auto: "Ormai è la settima volta" (Di lunedì 7 ottobre 2024) di Giulia Beneventi Tornare a prendere la propria auto e vederla coi finestrini spaccati è già spiacevole una volta, ma sette? Luca Braglia, barista del Borsalino cafè di piazza Fontanesi, stila un bilancio che interessa lui e la sua famiglia: "Da gennaio ci hanno spaccato sette finestrini: due volte a me, una a mio fratello, una a mia cognata e due a mio suocero". L’ultimo episodio riguarda appunto il fratello, che quando sabato sera è andato a prendere l’auto in piazzale Europa se l’è ritrovata col vetro in frantumi e il vano portaoggetti aperto. Non c’erano cose di valore dentro la macchina, ma la rabbia resta. "Ogni volta che ci è successo avevamo l’auto in zone che Ormai, purtroppo, sappiamo come sono – spiega –. In zona Polveriera, dietro la Gelateria 90, dal grattacielo, all’incrocio con via Emilia San Pietro e in viale Montegrappa. L’ultimo, mio fratello, in zona stazione". (Di lunedì 7 ottobre 2024) di Giulia Beneventi Tornare a prendere la propria auto e vederla coi finestrini spaccati è già spiacevole una, ma sette? Luca Braglia, barista del Borsalino cafè di piazza Fontanesi, stila un bilancio che interessa lui e la sua famiglia: "Da gennaio ci hanno spaccato sette finestrini: due volte a me, una a mio fratello, una a mia cognata e due a mio suocero". L’ultimo episodio riguarda appunto il fratello, che quando sabato sera è andato a prendere l’auto in piazzale Europa se l’è ritrovata col vetro in frantumi e il vano portaoggetti aperto. Non c’erano cose di valore dentro la macchina, ma la rabbia resta. "Ogniche ci è successo avevamo l’auto in zone che, purtroppo, sappiamo come sono – spiega –. InPolveriera, dietro la Gelateria 90, dal grattacielo, all’incrocio con via Emilia San Pietro e in viale Montegrappa. L’ultimo, mio fratello, in". (Ilrestodelcarlino.it)

