Sedi comunali dalla Regione 18 milioni per opere e lavori pubblici

(Di lunedì 7 ottobre 2024) Roma, 7 ottobre 2024 – La Giunta regionale del Lazio, presieduta da Francesco Rocca, su proposta dell’assessore al Bilancio, alla Programmazione economica, all’Agricoltura e alla Sovranità alimentare, alla Caccia e alla Pesca, ai Parchi e alle Foreste, Giancarlo Righini e dell’assessore ai, alle Politiche di ricostruzione, alla Viabilità e alle Infrastrutture, Manuela Rinaldi, ha stanziato 18di euro per la realizzazione dinelledei Comuni del Lazio (a esclusione dei capoluoghi, della Capitale e dei suoi Municipi). Le risorse, destinate al triennio 2024-2026, sono suddivise in 12di euro per i Comuni con popolazione uguale o superiore ai 5mila abitanti (Tipologia 1) e in 6di euro per i piccoli Comuni con popolazione inferiore ai 5mila abitanti (Tipologia 2).