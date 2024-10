Scottoni batte tutti a Rigutino nel Giro delle Valli Aretine juniores (Di lunedì 7 ottobre 2024) Grande momento per la formazione Vangi Il Pirata di Calenzano che dopo il primo e secondo posto di Meccia e Sambinello sabato a Fighille, ha fornito un'altra prestazione da applausi nel Giro delle Valli Aretine juniores con partenza e arrivo a Rigutino. Primo Pietro Scottoni, secondo Marco (Di lunedì 7 ottobre 2024) Grande momento per la formazione Vangi Il Pirata di Calenzano che dopo il primo e secondo posto di Meccia e Sambinello sabato a Fighille, ha fornito un'altra prestazione da applausi nelcon partenza e arrivo a. Primo Pietro, secondo Marco (Arezzonotizie.it)

Ciclismo: domenica il Giro delle Valli Aretine juniores - Il tracciato prosegue toccando Vitiano, Rigutino, Olmo, quindi Arezzo entrando da via Romana, rotonda dello stadio (attorno alle 15,45), Valico di Scopetone, discesa su Palazzo del Pero, la salita verso la Foce (16,10 circa) e la picchiata su Castiglion Fiorentino, per l’ultimo tratto in pianura ... (Sport.quotidiano.net)

