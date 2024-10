Scoperta dalla Finanza azienda ‘usa e getta’: imprenditore finisce nei guai (Di lunedì 7 ottobre 2024) Imola, 7 ottobre 2024 - Aveva messo in piedi un sistema per evadere il fisco, secondo il classico schema apri e chiudi. La Guardia di Finanza, tramite attività di intelligence e utilizzo delle banche dati, ha scoperto lo stratagemma e nei guai è finito il proprietario di due imprese del territorio del nuovo circondario imolese. Nello specifico, le Fiamme Gialle della compagnia di Imola hanno dimostrato che l'uomo, di nazionalità cinese, nell’ambito dell’attività d’impresa, consistente nel confezionamento di abiti, pur di sottrarsi alle procedure della crisi d’impresa e dell’insolvenza, avrebbe scientemente e sistematicamente pagato tutti i fornitori aziendali a eccezione del Fisco, nei confronti del quale ha accumulato debiti per oltre 500mila euro. Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it (Di lunedì 7 ottobre 2024) Imola, 7 ottobre 2024 - Aveva messo in piedi un sistema per evadere il fisco, secondo il classico schema apri e chiudi. La Guardia di, tramite attività di intelligence e utilizzo delle banche dati, ha scoperto lo stratagemma e neiè finito il proprietario di due imprese del territorio del nuovo circondario imolese. Nello specifico, le Fiamme Gialle della compagnia di Imola hanno dimostrato che l'uomo, di nazionalità cinese, nell’ambito dell’attività d’impresa, consistente nel confezionamento di abiti, pur di sottrarsi alle procedure della crisi d’impresa e dell’insolvenza, avrebbe scientemente e sistematicamente pagato tutti i fornitorili a eccezione del Fisco, nei confronti del quale ha accumulato debiti per oltre 500mila euro.

