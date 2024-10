Velvetmag.it - Regina Elisabetta: Boris Johnson rivela la vera causa della sua morte

Velvetmag.it

(Di lunedì 7 ottobre 2024) L’ex primo ministro del Regno Unitosostiene di conoscere laII. La Sovrana, che si è spenta l’8 settembre del 2022, ha trascorso gli ultimi giorni nel castello di Balmoral in Scozia. Ai tempisi era già dimesso, ma era al corrente dei problemi di salutemonarca. Come riportato dai media britannici,hato nella sua autobiografia il motivo reale. Pare che – come avevano già affermato alcuni rumors – abbia sofferto di “una forma di cancro alle ossa” negli ultimi annisua vita.sostiene questa affermazione nel suo prossimo libro di memorie Unleashed, che sarà pubblicato nel Regno Unito il 10 ottobre e distribuito negli Stati Uniti il ??22 ottobre.