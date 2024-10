Protagonisti di un giro di droga: due arresti e mezzo chilo di cocaina sequestrato (Di lunedì 7 ottobre 2024) Due arresti e mezzo chilo di cocaina sequestrato: è il bilancio dell'operazione del commissariato Prè della polizia di Stato che si è conclusa nei giorni scorsi.L'indagine era partita a inizio anno e ha permesso, durante un servizio specifico per contrastare lo spaccio, di arrestare un 50enne Genovatoday.it - Protagonisti di un giro di droga: due arresti e mezzo chilo di cocaina sequestrato Leggi tutta la notizia su Genovatoday.it (Di lunedì 7 ottobre 2024) Duedi: è il bilancio dell'operazione del commissariato Prè della polizia di Stato che si è conclusa nei giorni scorsi.L'indagine era partita a inizio anno e ha permesso, durante un servizio specifico per contrastare lo spaccio, di arrestare un 50enne

Giro di droga a Genova, due arresti e mezzo chilo di cocaina sequestrata - I successivi approfondimenti investigativi hanno permesso di delineare nel 50enne, tuttora ristretto a Marassi, non già il ruolo di mero custode ma di protagonista di un’attività di traffico di cocain ... (primocanale.it)

Protagonisti di un giro di droga: due arresti e mezzo chilo di cocaina sequestrato - L'indagine era partita a inizio anno e si è conclusa con l'arresto di due persone grazie a intercettazioni telefoniche e perquisizioni anche con unità cinofile ... (genovatoday.it)

