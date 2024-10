Ilgiorno.it - Paderno Dugnano, dopo la strage incontri per le famiglie

(Di lunedì 7 ottobre 2024), 7 ottobre 2024 –ladi, arrivano gliaperti alle. Il Comune si era messo al lavoro dal giornoil triplice omicidio per mano di Riccardo, 18 anni compiuti in carcere due giorni fa, che nella villetta di famiglia nella notte tra il 31 agosto e l’1 settembre ha ucciso a coltellate il fratellino Lorenzo, 12 anni, e i genitori Daniela e Fabio.di via Anzio a; la famiglia sterminata (foto da Facebook) - Per edizione MIlano metropoli - 1 settembre 2024 - Foto Spf/ANSA Aiuto alla collettivitàl’intervento nella gestione della crisi, con un gruppo di professionisti Emdr nelle scuole, per supportare compagni, docenti,e personale scolastico, inizia ora un ciclo diaperto a tutti i padernesi e non solo.