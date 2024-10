Liberoquotidiano.it - Otsuka Pharmaceutical completa l'acquisizione di Jnana Therapeutics inc.

(Di lunedì 7 ottobre 2024) (Adnkronos) - Milano 7 ottobre 2024 -Co., Ltd. () annuncia di averto l'diInc. (), con sede a Boston, Massachusetts.è diventata una consociata diretta diAmerica, Inc. (OAI), la quale è una sussidiaria interamente controllata da. In base ai termini dell'accordo stipulato lo scorso agosto,ha versato 800 milioni di dollari (statunitensi) agli azionisti dicome corrispettivo per l'di tutte le azioni in circolazione della società . Inoltre,potrà versare fino a 325 milioni di dollari (statunitensi) agli azionisti diin pagamenti al raggiungimento di milestone di sviluppo e normativi, in base ai progressi dei futuri prodotti in corso di sviluppo.