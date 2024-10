Non gradisce la nuova relazione dell'ex moglie e incendia l'auto del rivale: denunciato 65enne a Gravina di Catania - VIDEO (Di lunedì 7 ottobre 2024) Un 65enne di Gravina di Catania è stato denunciato dai Carabinieri della locale Stazione per danneggiamento, minacce e atti persecutori. L’uomo aveva cosparso di benzina e dato alle fiamme una Citroen C3 parcheggiata in via Meli. I carabinieri hanno rintracciato il proprietario del veicolo incendiato, una persona di 73 anni residente a Pedara e che aveva parcheggiato l’auto per far visita alla Feedpress.me - Non gradisce la nuova relazione dell'ex moglie e incendia l'auto del rivale: denunciato 65enne a Gravina di Catania - VIDEO Leggi tutta la notizia su Feedpress.me (Di lunedì 7 ottobre 2024) Undidiè statodai Carabinieria locale Stazione per danneggiamento, minacce e atti persecutori. L’uomo aveva cosparso di benzina e dato alle fiamme una Citroen C3 parcheggiata in via Meli. I carabinieri hanno rintracciato il proprietario del veicoloto, una persona di 73 anni residente a Pedara e che aveva parcheggiato l’per far visita alla

