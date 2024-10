Mistero a Roma, la psicologa Valentina Ruatti trovata morta a 30 anni per overdose: “Ma non si drogava” (Di lunedì 7 ottobre 2024) "Non si drogava", è quanto ha dichiarato ai pm la madre di Valentina Ruatti, trovata morta in casa per overdose a 30 anni. E la Procura apre le indagini. Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di lunedì 7 ottobre 2024) "Non si drogava", è quanto ha dichiarato ai pm la madre diin casa pera 30. E la Procura apre le indagini.

Fanpage.it - Mistero a Roma, la psicologa Valentina Ruatti trovata morta a 30 anni per overdose: “Ma non si drogava”

Mistero a Roma, la psicologa Valentina Ruatti trovata morta a 30 anni per overdose: “Ma non si drogava” - "Non si drogava", è quanto ha dichiarato ai pm la madre di Valentina Ruatti, trovata morta in casa per overdose a 30 anni ... (fanpage.it)

Psicologa trovata morta in casa: la famiglia a caccia della verità - Valentina Ruatti è stata trovata senza vita in un appartamento di Casal Bertone. A terra un cucchiaino e una siringa. L'ipotesi di chi indaga, al momento, è che potrebbe trattarsi di una overdose. (romatoday.it)

Valentina Ruatti, il giallo della psicologa morta per overdose a 30 anni. La madre ai pm: “Non si drogava” - Via all’indagine: disposta l’autopsia sulla vittima, che aveva appena ottenuto l’abilitazione. Il corpo è stato scoperto dal coinquilino 60enne: non la vedeva ... (roma.repubblica.it)