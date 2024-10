"Mi chiamo Oleg Mandic". L'orrore del 7 ottobre: Tv7, il filo rosso che inchioda la sinistra (Di lunedì 7 ottobre 2024) Vi proponiamo "Teleraccomando", la rubrica di Klaus Davi dedicata al piccolo schermo CHI SALE ( “Tv7”/ Tg 1) La Rai sta facendo la sua parte sul primo anniversario del pogrom del 7 ottobre 2023 con speciali programmati dai principali tg. Venerdì sera, dopo Tale e quale Show di Carlo Conti, è andato in onda il rotocalco Tv7 completamente dedicato al tragico anniversario. Lo sforzo della redazione del Tg1, guidata dal corrispondente in Medio Oriente Giovan Battista Brunori, è stato quello di fornire un quadro completo di quanto accaduto e a quanto pare ha premiato visto che il format è stato seguito da 550mila spettatori col 10% di share e punte del 12%. In primis, uno scenario di quanto sta subendo Israele con gli attacchi di Hezbollah: 500mila israeliani sfollati nel nord, case sventrate, piogge di missili. (Di lunedì 7 ottobre 2024) Vi proponiamo "Teleraccomando", la rubrica di Klaus Davi dedicata al piccolo schermo CHI SALE ( “Tv7”/ Tg 1) La Rai sta facendo la sua parte sul primo anniversario del pogrom del 72023 con speciali programmati dai principali tg. Venerdì sera, dopo Tale e quale Show di Carlo Conti, è andato in onda il rotocalco Tv7 completamente dedicato al tragico anniversario. Lo sforzo della redazione del Tg1, guidata dal corrispondente in Medio Oriente Giovan Battista Brunori, è stato quello di fornire un quadro completo di quanto accaduto e a quanto pare ha premiato visto che il format è stato seguito da 550mila spettatori col 10% di share e punte del 12%. In primis, uno scenario di quanto sta subendo Israele con gli attacchi di Hezbollah: 500mila israeliani sfollati nel nord, case sventrate, piogge di missili. (Liberoquotidiano.it)

Liberoquotidiano.it - "Mi chiamo Oleg Mandic". L'orrore del 7 ottobre: Tv7, il filo rosso che inchioda la sinistra

