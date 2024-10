Medico scomparso, ancora nessuna notizia: "Aiutateci a trovare Davide" (Di lunedì 7 ottobre 2024) Davide Piccinali ha 39 anni: è altro 1 metro e 65, di costituzione magra, capelli lunghi raccolti, barba rossa, occhi azzurri. Specializzando in Chirurgia all’ospedale San Raffaele di Milano, è qui che vive (abita in Via Clitumno, nella zona di Via Padova): l’ultima volta è stato visto tra (Di lunedì 7 ottobre 2024)Piccinali ha 39 anni: è altro 1 metro e 65, di costituzione magra, capelli lunghi raccolti, barba rossa, occhi azzurri. Specializzando in Chirurgia all’ospedale San Raffaele di Milano, è qui che vive (abita in Via Clitumno, nella zona di Via Padova): l’ultima volta è stato visto tra (Bresciatoday.it)

Bresciatoday.it - Medico scomparso, ancora nessuna notizia: "Aiutateci a trovare Davide"

Davide Piccinali scomparso a Milano, il mistero del medico del San Raffaele: “aiutateci a trovarlo” - A dare l’allarme per primi sono stati i colleghi giovedì, poi la i familiari che vivono a Brescia che lo aspettavano per il weekend. Non aveva problemi sul lavoro e seppur non è una persona che si confronta molto, a noi familiari è sembrato tranquillo e sereno come sempre”. “Stiamo ricevendo ... (Bergamonews.it)

Sparito Davide Piccinali, medico del San Raffaele: "Aiutateci a trovarlo" - Poi la famiglia che lo aspettava a casa a Brescia per il fine settimana. Svanito nel nulla. . I primi a preoccuparsi sono stati i colleghi che non lo hanno visto arrivare al lavoro dopo averlo salutato la sera prima. E invece da venerdì mattina nessuno ha più notizie di Davide Piccinali , 39enne ... (Gazzettadelsud.it)

Davide Piccinali scomparso a Milano, la ricostruzione delle ultime ore del medico specializzando 39enne - Davide Piccinali, 39enne medico specializzando, è scomparso a Milano da giovedì 3 ottobre. Sono partite le indagini, due le segnalazioni alla famiglia. (Notizie.virgilio.it)