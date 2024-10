Lucy: tutto quello che c’è da sapere sul film (Di lunedì 7 ottobre 2024) Lucy: trama, cast e streaming del film su Italia 1 Questa sera, lunedì 7 ottobre 2024, alle ore 21,20 va in onda Lucy, film del 2014 scritto e diretto da Luc Besson. Gli interpreti principali della pellicola sono Scarlett Johansson, Morgan Freeman, Min-sik Choi e Amr Waked. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio. Trama Lucy Miller è una ragazza che studia a Taipei, si sballa di continuo ai rave party e non sa cosa fare di sé stessa. Un giorno il suo fidanzato Richard la obbliga a consegnare una valigetta al suo posto: al momento della consegna Richard viene ucciso e Lucy viene rapita da un gruppo di criminali coreani, il cui capo è lo spietato boss Jang (a cui la valigetta era destinata). Tpi.it - Lucy: tutto quello che c’è da sapere sul film Leggi tutta la notizia su Tpi.it (Di lunedì 7 ottobre 2024): trama, cast e streaming delsu Italia 1 Questa sera, lunedì 7 ottobre 2024, alle ore 21,20 va in ondadel 2014 scritto e diretto da Luc Besson. Gli interpreti principali della pellicola sono Scarlett Johansson, Morgan Freeman, Min-sik Choi e Amr Waked. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio. TramaMiller è una ragazza che studia a Taipei, si sballa di continuo ai rave party e non sa cosa fare di sé stessa. Un giorno il suo fidanzato Richard la obbliga a consegnare una valigetta al suo posto: al momento della consegna Richard viene ucciso eviene rapita da un gruppo di criminali coreani, il cui capo è lo spietato boss Jang (a cui la valigetta era destinata).

Come finisce il film La luce sugli oceani : l’incontro tra Lucy Grace e Tom - Stedman. Inoltre, sul set del film, si sono conosciuti per la prima volta Alicia Vikander e Michael Fassbender, oggi marito e moglie. Presentato in anteprima mondiale alla 73ª Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia il 1º settembre 2016, dove ha concorso per il Leone d’oro, è stato ... (Cinemaserietv.it)