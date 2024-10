Lotto, mega vincita nel napoletano: premio da oltre 600mila euro (Di lunedì 7 ottobre 2024) San Sebastiano del Vesuvio, in provincia di Napoli, festeggia una grande vincita grazie al gioco del Lotto. Lotto, mega vincita nel napoletano: premio da oltre 600mila euro Nel concorso di sabato 5 ottobre, come riportato da Agipronews, è stata realizzata una vincita di 622.500 euro grazie alla combinazione 2-17-24-71 sulla ruota di Napoli. Inoltre, sono L'articolo Lotto, mega vincita nel napoletano: premio da oltre 600mila euro Teleclubitalia. Leggi tutta la notizia su Teleclubitalia.it (Di lunedì 7 ottobre 2024) San Sebastiano del Vesuvio, in provincia di Napoli, festeggia una grandegrazie al gioco delneldaNel concorso di sabato 5 ottobre, come riportato da Agipronews, è stata realizzata unadi 622.500grazie alla combinazione 2-17-24-71 sulla ruota di Napoli. In, sono L'articoloneldaTeleclubitalia.

Teleclubitalia.it - Lotto, mega vincita nel napoletano: premio da oltre 600mila euro

