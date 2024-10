La General Contractor si arrende per un punto (Di lunedì 7 ottobre 2024) LDR 81 G. Contractor JESI 80 LDR : Stanic 10, Candotto 10, Chaves 15, Kekovic 11, Matrone 14; Gorga ne, Favali 6, Mei 9, Cappelletti, Biccardi ne, Duranti 6, Fall. All. Farabello General Contractor JESI: Di Emidio 6, Marulli 14, Petrucci 11, Cena 6, Berra 4; Santiago Bruno 18, Valentini 1, Nisi ne, Zucca 5, Carnevale 15. All. Ghizzinardi Arbitri: Di Franco di Bergamo e Mariotti di Basiglio (Mi) Parziali: 15-14 35-36 57-60 81-80 Nemmeno al terzo tentativo la General Contractor Jesi riesce a cogliere la prima vittoria stagionale cedendo anche al Salerno che invece rimane imbattuto, per 81-80. Ancora una volta la General Contractor gioca alla pari di una avversaria accreditata ma alla fine rimane senza punti. Match bello da vedere e assai equilibrato in Campania con punto a punto a punto tra le due squadre fin dal principio. Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it (Di lunedì 7 ottobre 2024) LDR 81 G.JESI 80 LDR : Stanic 10, Candotto 10, Chaves 15, Kekovic 11, Matrone 14; Gorga ne, Favali 6, Mei 9, Cappelletti, Biccardi ne, Duranti 6, Fall. All. FarabelloJESI: Di Emidio 6, Marulli 14, Petrucci 11, Cena 6, Berra 4; Santiago Bruno 18, Valentini 1, Nisi ne, Zucca 5, Carnevale 15. All. Ghizzinardi Arbitri: Di Franco di Bergamo e Mariotti di Basiglio (Mi) Parziali: 15-14 35-36 57-60 81-80 Nemmeno al terzo tentativo laJesi riesce a cogliere la prima vittoria stagionale cedendo anche al Salerno che invece rimane imbattuto, per 81-80. Ancora una volta lagioca alla pari di una avversaria accreditata ma alla fine rimane senza punti. Match bello da vedere e assai equilibrato in Campania contra le due squadre fin dal principio.

