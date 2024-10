La Fontana di Trevi torna in restauro a dieci anni dall’ultimo intervento (Di lunedì 7 ottobre 2024) Al via i lavori di manutenzione straordinaria della storica Fontana, che rimarrà visibile al pubblico grazie a una passerella speciale. Apre oggi a Roma il cantiere per la manutenzione straordinaria della Fontana di Trevi, a dieci anni dal restauro effettuato tra il 2014 e il 2015. I lavori, curati dalla Sovrintendenza capitolina e promossi dall’Assessorato alla Cultura di Roma Capitale, si sono resi necessari a causa del degrado del monumento, dovuto soprattutto all’alta frequentazione pedonale dell’area e alle particolari condizioni microclimatiche che favoriscono la formazione di patine biologiche, vegetazione infestante e depositi calcarei. Questo intervento fa parte di un progetto più ampio nell’ambito del programma Pnrr – Caput Mundi, dedicato alla manutenzione straordinaria di diverse fontane monumentali del Centro storico di Roma. Romadailynews.it - La Fontana di Trevi torna in restauro a dieci anni dall’ultimo intervento Leggi tutta la notizia su Romadailynews.it (Di lunedì 7 ottobre 2024) Al via i lavori di manutenzione straordinaria della storica, che rimarrà visibile al pubblico grazie a una passerella speciale. Apre oggi a Roma il cantiere per la manutenzione straordinaria delladi, adaleffettuato tra il 2014 e il 2015. I lavori, curati dalla Sovrintendenza capitolina e promossi dall’Assessorato alla Cultura di Roma Capitale, si sono resi necessari a causa del degrado del monumento, dovuto soprattutto all’alta frequentazione pedonale dell’area e alle particolari condizioni microclimatiche che favoriscono la formazione di patine biologiche, vegetazione infestante e depositi calcarei. Questofa parte di un progetto più ampio nell’ambito del programma Pnrr – Caput Mundi, dedicato alla manutenzione straordinaria di diverse fontane monumentali del Centro storico di Roma.

