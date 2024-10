Inchiesta ultras Milan-Inter, il pm Storari sotto scorta: sarà accompagnato da 2 agenti armati (Di lunedì 7 ottobre 2024) La richiesta era stata inoltrata qualche giorno fa, contestualmente agli arresti di tutto il gotha delle curve di Inter e Milan: il pubblico ministero della Dda di Milano Paolo Storari deve essere protetto. E così sarà. Per il magistrato antimafia, infatti, è stata disposta una scorta di quarto livello, con due agenti armati e una macchina. Durata della protezione? Almeno sei mesi. È il contenuto di quanto è stato disposto in mattinata dalla Prefettura del capoluogo lombardo su richiesta del procuratore Marcello Viola, che ha ritenuto necessario che Storari, vista la delicatezza dell’indagine che sta coordinando sulle curve Nord e Sud di San Siro che coinvolge anche la criminalità organizzata, sia protetto. L’altra titolare del fascicolo, Sara Ombra, anche lei della Dda, da tempo è sotto scorta per altre inchieste che riguardano le mafie. Ilfattoquotidiano.it - Inchiesta ultras Milan-Inter, il pm Storari sotto scorta: sarà accompagnato da 2 agenti armati Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it (Di lunedì 7 ottobre 2024) La richiesta era stata inoltrata qualche giorno fa, contestualmente agli arresti di tutto il gotha delle curve di: il pubblico ministero della Dda dio Paolodeve essere protetto. E così. Per il magistrato antimafia, infatti, è stata disposta unadi quarto livello, con duee una macchina. Durata della protezione? Almeno sei mesi. È il contenuto di quanto è stato disposto in mattinata dalla Prefettura del capoluogo lombardo su richiesta del procuratore Marcello Viola, che ha ritenuto necessario che, vista la delicatezza dell’indagine che sta coordinando sulle curve Nord e Sud di San Siro che coinvolge anche la criminalità organizzata, sia protetto. L’altra titolare del fascicolo, Sara Ombra, anche lei della Dda, da tempo èper altre inchieste che riguardano le mafie.

