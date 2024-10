Ilnapolista.it - Il City ha battuto la Premier: cadono i limiti di sponsorizzazione, il calcio inglese trema

Leggi tutta la notizia su Ilnapolista.it

(Di lunedì 7 ottobre 2024) Aveva ragione il Times, che si era buttato avanti nell’anticipare il verdetto: il Manchesterha vinto una “storica battaglia legale con laLeague” (così la definisce tutta la stampa) sulla regolamentazione degli affari tra parti correlate (le altrimenti dette “Apt”), ovvero le regole che disciplinano i rapporti commerciali tra i club di proprietà statali e le aziende riconducibili agli stessi Stati. Introdotte a dicembre 2021 sulla scia dell’acquisizione del Newcastle United guidata dai sauditi, le regole sono state progettate per mantenere la competitività dellaLeague impedendo ai club di gonfiare accordi commerciali con società collegate ai loro proprietari. Le regole stabiliscono che tali transazioni devono essere valutate in modo indipendente per essere di “equo valore di mercato”.