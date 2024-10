Il Burkina Faso nazionalizza le sue miniere (d’accordo con la Russia): “Non ci servono le multinazionali, sappiamo estrarre l’oro” (Di lunedì 7 ottobre 2024) Il governo del Burkina Faso, guidato da una giunta militare golpista al potere dal 2022, intende revocare i permessi di estrazione mineraria a diverse aziende straniere che operano nel suo territorio. Il leader della giunta Ibrahim Traore ha affermato, come riportato dalla Reuters, che “sappiamo come estrarre il nostro oro e non capisco perché dobbiamo permettere che le multinazionali lo facciano”. E ha aggiunto che “revocheremo le autorizzazioni concesse” senza però specificare quali e quanti di questi permessi verranno cancellati. Il Burkina Faso è il quinto produttore mondiale di oro e nella nazione africana sono attive società minerarie canadesi, inglesi, australiane e russe. Queste ultime non saranno penalizzate perché il governo locale ha stretti rapporti, economici e militari, con Mosca mentre si è allontanato dall’Occidente, con cui in passato le relazioni erano ottime. Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it (Di lunedì 7 ottobre 2024) Il governo del, guidato da una giunta militare golpista al potere dal 2022, intende revocare i permessi di estrazione mineraria a diverse aziende straniere che operano nel suo territorio. Il leader della giunta Ibrahim Traore ha affermato, come riportato dalla Reuters, che “comeil nostro oro e non capisco perché dobbiamo permettere che lelo facciano”. E ha aggiunto che “revocheremo le autorizzazioni concesse” senza però specificare quali e quanti di questi permessi verranno cancellati. Ilè il quinto produttore mondiale di oro e nella nazione africana sono attive società minerarie canadesi, inglesi, australiane e russe. Queste ultime non saranno penalizzate perché il governo locale ha stretti rapporti, economici e militari, con Mosca mentre si è allontanato dall’Occidente, con cui in passato le relazioni erano ottime.

