I “luoghi parlanti”, appuntamento l'8 ottobre a Firenze (Di lunedì 7 ottobre 2024) Firenze, 8 ottobre 2024 – Proseguono gli appuntamenti con il cartellone del dopo festival legato al Festival delle Associazioni Culturali Fiorentine in programma fino al 26 ottobre con il contributo della Fondazione CrFirenze e del Cesvot e con Unicoop Firenze come sponsor tecnico. In arrivo, domani, martedì 8 ottobre (ore 15:30) all’Auditorium Al Duomo (via de’ Cerretani 54r) l’incontro "I luoghi parlanti". Le Case Museo come esperienza di dialogo fra città e pubblici diversi. Il volontariato e le associazioni culturali come risorsa attiva nella vita dei musei”. Leggi tutta la notizia su Lanazione.it (Di lunedì 7 ottobre 2024), 82024 – Proseguono gli appuntamenti con il cartellone del dopo festival legato al Festival delle Associazioni Culturali Fiorentine in programma fino al 26con il contributo della Fondazione Cre del Cesvot e con Unicoopcome sponsor tecnico. In arrivo, domani, martedì 8(ore 15:30) all’Auditorium Al Duomo (via de’ Cerretani 54r) l’incontro "I". Le Case Museo come esperienza di dialogo fra città e pubblici diversi. Il volontariato e le associazioni culturali come risorsa attiva nella vita dei musei”.

