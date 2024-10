Lanotiziagiornale.it - I lasciti di Solinas: il concorso ippico (privato) di Cagliari finanziato con 1.118.000 euro pubblici senza gara

Leggi tutta la notizia su Lanotiziagiornale.it

(Di lunedì 7 ottobre 2024) Mentre la Sardegna sprofondava nella crisi con la sanità al collasso, le fabbriche che chiudevano e i cantieri bloccati per carenza di fondi, la giunta sardista-leghista dell’ex presidente Christiantrovava il modo, a meno di due mesi dalla decadenza, di foraggiare uncon 1.118.000. Un evento, organizzato da un’associazione privata del Nord-est padano, che ha ottenuto fondiné un bando né. Per i Cavalli in Villa attese 30mila persone, secondo gli organizzatori Semplicemente perché – a detta degli stessi organizzatori – avrebbe “promosso” la Sardegna. Si tratta della manifestazione “Cavalli in Villa – Gli alfieri della Cultura”, evento organizzato dall’associazione padovana “EquiEvent”, in programma a, dal 10 al 13 ottobre.