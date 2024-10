I delitti del castelloalla Mondadori | l' autore Mistretta incontra scrittori con romanzo giallo nel cassetto

“I delitti del castello”alla Mondadori: l'autore Mistretta incontra scrittori con romanzo giallo nel cassetto (Di lunedì 7 ottobre 2024) Sabato 19 ottobre, alle ore 17,30, alla Mondadori Bookstore di Messina, in occasione della presentazione del suo “I delitti del castello” (Fratelli Frilli Editori), lo scrittore Roberto Mistretta, direttore della collana DelosCrime incontrerà su appuntamento tutti gli scrittori o gli aspiranti Leggi tutta la notizia su Messinatoday.it (Di lunedì 7 ottobre 2024) Sabato 19 ottobre, alle ore 17,30, allaBookstore di Messina, in occasione della presentazione del suo “Idel castello” (Fratelli Frilli Editori), lo scrittore Roberto, direttore della collana DelosCrime incontrerà su appuntamento tutti glio gli aspiranti

Messinatoday.it - “I delitti del castello”alla Mondadori: l'autore Mistretta incontra scrittori con romanzo giallo nel cassetto

Roberto Mistretta a Messina per incontrare aspiranti scrittori e presentare il libro “I delitti del castello” - MESSINA. Sarà sabato 19 ottobre la prima iniziativa di MessinaScrive rivolta al pubblico. L’evento si terrà alla Mondadori Bookstore di Messina e comprenderà due distinti momenti di incontro con ... (letteraemme.it)

George Simenon, l'autore belga raccontato a Carpi dall'editrice Ena Marchi e lo scrittore argentino Pablo Maurette - Il dialogo si terrà in occasione della «festa del racconto» in concomitanza con l’uscita del romanzo «Malempin» per Adelphi Edizioni ... (corrieredibologna.corriere.it)

LEINI’ - «Quando lottano gli dèi»: pubblicato il libro di Antonio Benvenuti, vincitore del premio Urania - FOTO - Il leinicese ha vinto l’edizione 2023 del prestigioso Premio Urania. Si tratta del celebre concorso letterario annuale bandito da Urania, nota collana specializzata pubblicata da Mondadori a partire d ... (quotidianocanavese.it)