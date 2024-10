Superguidatv.it - “Hanno ucciso l’Uomo Ragno – La leggendaria storia degli 883”: Intervista a Sydney Sibilia, Elia Nuzzolo e Matteo Oscar Giuggioli

(Di lunedì 7 ottobre 2024) “– La883? è il titolo della nuova serie tv targata SKY Studios e Groenlandia (società del Gruppo Banijay) prodotta daRovere eSibilia, che ne cura anche la regia. Una dramedy ritmata e brillante in otto episodi che vedono protagonisti Elianei panni, rispettivamente, di Max Pezzali e Mauro Repetto, capaci di dar vita da giovanissimi, negli anni ’90, a un progetto diventato in pochi anni un vero e proprio fenomeno generazionale di portata nazionale. Per Sibilia si tratta della sua prima serie, ed è scritta oltre che da lui anche da Francesco Agostini, Chiara Laudani e Giorgio Nerone. Completano il team di regia Alice Filippi e Francesco Ebbasta. La serie andrà tutti i venerdì in prima serata su Sky Serie (oltre a essere ovviamente disponibile on demand – anche in 4K HDR).