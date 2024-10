Guida TV Sky Cinema e NOW: Romeo è Giulietta, Lunedi 7 Ottobre 2024 (Di lunedì 7 ottobre 2024) Lunedì 7 Ottobre sui canali Cinema per i clienti Sky (e in streaming su NOW) ti attende una selezione variegata di film, adatti a soddisfare ogni tipo di spettatore.Stasera su Sky Cinema Uno HD alle 21:15 e su Sky Cinema Romance HD alle 21:45, non perderti Romeo è Giulietta, una commedia degli equivoci diretta da Giovanni Veronesi, con protagonisti Pilar Fogliati e Sergio Castellitto. La trama ruota attorno a una giovane attrice che, scartata per il ruolo di Giulietta, decide di travestirsi da uomo e ottiene la parte di Romeo, creando una serie di situazioni comiche e riflessioni sull'identità e sul ruolo dei generi. Su Sky Cinema Due HD, sempre alle 21:15, va in onda il classico intramontabile Il Padrino, diretto da Francis Ford Coppola. (Di lunedì 7 ottobre 2024) Lunedì 7sui canaliper i clienti Sky (e in streaming su NOW) ti attende una selezione variegata di film, adatti a soddisfare ogni tipo di spettatore.Stasera su SkyUno HD alle 21:15 e su SkyRomance HD alle 21:45, non perderti, una commedia degli equivoci diretta da Giovanni Veronesi, con protagonisti Pilar Fogliati e Sergio Castellitto. La trama ruota attorno a una giovane attrice che, scartata per il ruolo di, decide di travestirsi da uomo e ottiene la parte di, creando una serie di situazioni comiche e riflessioni sull'identità e sul ruolo dei generi. Su SkyDue HD, sempre alle 21:15, va in onda il classico intramontabile Il Padrino, diretto da Francis Ford Coppola. (Digital-news.it)

