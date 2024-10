Fanpage.it - Gli esperti smentiscono le previsioni del governo Meloni, il Pil crescerà meno dell’1% quest’anno

(Di lunedì 7 ottobre 2024) Banca d'Italia e Ufficio parlamentare di bilancio, tra gli altri, sono stati ascoltati in Parlamento durante le audizioni sul Piano strutturale di bilancio (Psb). Tra le osservazioni comuni c'è quella sulla crescita economica di quest'anno: ilaveva puntato su un +1% per il Pil, ma probabilmente si fermerà più in basso. E nei prossimi anni arriveranno tagli obbligati alla spesa pubblica.