Girone C. Caravaggio, pari con la capolista Campodarsego

Caravaggio (Bergamo) Il passo falso della Real Calepina che scivola all'ultimo posto è di fatto l'unico neo per le bergamasche nella giornata di ieri. Caravaggio, ad esempio, in grado di strappare un punto (0-0) al Campodarsego capolista e fin qui a punteggio pieno. La compagine biancorossa rimane seconda. Anche il Brusaporto compie un importante passo in avanti. I gialloblù riescono ad allontanarsi dalla zona calda e battono 2-1 l'Adriese. Le reti di Maffioletti e Silenzi rendono inutile il gol di Serana e offrono una preziosa iniezione di fiducia alla compagine di Terletti.

Sport.quotidiano.net - Girone C. Caravaggio, pari con la capolista Campodarsego

