Furto di 3 tonnellate di rame a Colleferro: due arresti a Cassino (Di lunedì 7 ottobre 2024) Gli agenti della Polizia Stradale fermano un furgone con rame rubato per un valore di 20mila euro. A Roma, nella notte la Polizia Stradale di Cassino ha fermato un furgone sospetto. Nel corso del controllo, gli agenti hanno rinvenuto nel vano di carico numerosi cavi di rame tranciati e diverse bobine, per un peso complessivo di circa 3 tonnellate. I due occupanti del veicolo, sprovvisti di documenti, sono stati condotti negli uffici di Polizia. Dalle successive indagini, è emerso che il materiale rinvenuto, del valore stimato di circa 20mila euro, era stato sottratto poco prima da un deposito delle Ferrovie dello Stato situato a Colleferro, comune della città metropolitana di Roma. I due individui fermati sono stati quindi arrestati e trasferiti presso la casa circondariale di Cassino, dove restano a disposizione dell'autorità giudiziaria competente.

