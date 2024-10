Fiorentina-Milan 2-1, le pagelle viola (Di lunedì 7 ottobre 2024) Firenze, 7 ottobre 2024 – Fiorentina-Milan, le pagelle viola. De Gea 9 - E pensare che non era considerato, in Premier, un para rigori. E meno male che nel pregara aveva detto che stava trovando la forma migliore. Ipnotizza prima Theo e poi Abraham e sul centravanti si ripete disinnescando con il piedone il destro velenoso a incrociare. Si supera su Chukwueze, con la mano di richiamo, dopo anche un velo di Morata che ha fatto apparire il pallone solo all'ultimo. Dodo 7,5 - Ha un compito non semplice: quello di seguire da vicino Leao e con gli occhi Abraham. Che sia una serata difficile si capisce dal cartellino che rimedia in avvio per fermare il 10 avversario. Una volta prese le misure è un monologo brasiliano. (Di lunedì 7 ottobre 2024) Firenze, 7 ottobre 2024 –, le. De Gea 9 - E pensare che non era considerato, in Premier, un para rigori. E meno male che nel pregara aveva detto che stava trovando la forma migliore. Ipnotizza prima Theo e poi Abraham e sul centravanti si ripete disinnescando con il piedone il destro velenoso a incrociare. Si supera su Chukwueze, con la mano di richiamo, dopo anche un velo di Morata che ha fatto apparire il pallone solo all'ultimo. Dodo 7,5 - Ha un compito non semplice: quello di seguire da vicino Leao e con gli occhi Abraham. Che sia una serata difficile si capisce dal cartellino che rimedia in avvio per fermare il 10 avversario. Una volta prese le misure è un monologo brasiliano. (Sport.quotidiano.net)

