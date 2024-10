Dov’è Liana | Il mondo è pieno di cose bellissime

Leggi tutta la notizia su Funweek.it

(Di lunedì 7 ottobre 2024) La loro prima canzone Perché piangi Palermo? (del 2020) li ha catapultati in unsonoro fatto di linguaggi e suoni contemporanei. Oggi i– trio francese pazzo dell’Italia – ci raccontano l’album di debutto Love 679. C’è ancora l’italiano, ma anche il francese e l’inglese: generi diversi che si sovrappongono e creano un nuovo, quello – appunto – della band.: l’album Love 679 e la passione per l’Italia Ascoltando il vostro album, la cultura itasembra far parte di voi. Quasi come se foste italiani. Quando è iniziata questa commistione?«Tutto è iniziato quattro anni fa, quando abbiamo scoperto Palermo. È molto semplice, in realtà. Abbiamo trovato in Palermo, e nell’Italia in generale, qualcosa in più. L’energia della gente che non troviamo in Francia, neanche a Parigi.