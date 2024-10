Domani scatta l'allerta arancione in Emilia-Romagna: le previsioni (Di lunedì 7 ottobre 2024) scatta l'allerta meteo arancione, Domani, in Emilia-Romagna per piene dei fiumi e frane, e gialla per temporali e vento. Lo ha diramato l'Agenzia regionale per la Protezione Civile dell'Emilia-Romagna. Per la giornata di martedì 8 ottobre sono previsti temporali forti più probabili sulla fascia appenninica, con precipitazioni intense anche a carattere di rovescio, che possono generare diffusi fenomeni di ruscellamento e franosi sui versanti e innalzamenti dei livelli idrometrici nei corsi d'acqua, con possibili superamenti della soglia 2 nel settore centrale e della soglia 1 nel settore occidentale e centro orientale.   Inoltre sono previsti venti di burrasca moderata (62-74 Km/h) da sud-ovest con possibili temporanei rinforzi o raffiche di intensità superiore, più probabili su fascia appenninica. Iltempo.it - Domani scatta l'allerta arancione in Emilia-Romagna: le previsioni Leggi tutta la notizia su Iltempo.it (Di lunedì 7 ottobre 2024)l'meteo, inper piene dei fiumi e frane, e gialla per temporali e vento. Lo ha diramato l'Agenzia regionale per la Protezione Civile dell'. Per la giornata di martedì 8 ottobre sono previsti temporali forti più probabili sulla fascia appenninica, con precipitazioni intense anche a carattere di rovescio, che possono generare diffusi fenomeni di ruscellamento e franosi sui versanti e innalzamenti dei livelli idrometrici nei corsi d'acqua, con possibili superamenti della soglia 2 nel settore centrale e della soglia 1 nel settore occidentale e centro orientale.   Inoltre sono previsti venti di burrasca moderata (62-74 Km/h) da sud-ovest con possibili temporanei rinforzi o raffiche di intensità superiore, più probabili su fascia appenninica.

