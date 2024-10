Donnapop.it - Dall’amore con Manuel Pirelli al lavoro: conosciamo Yulia Bruschi del Grande Fratello

concorrente del Grande Fratello 2024, è da sempre appassionata al mondo della moda, iniziando a lavorare come modella. Ex tentatrice di Temptation Island nel 2020, Yulia Bruschi è un volto noto al pubblico televisivo. Vera bellezza esotica, nata a L'Avana da padre italiano e madre cubana, è cresciuta in Italia, dopo essersi trasferita nella penisola con la sua famiglia. A seguito della separazione dei suoi genitori, si è stabilita con la mamma a Lucca, allentando i rapporti con il papà.