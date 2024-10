Dà fuoco alla moglie e poi la uccide a mani nude: prima di morire la donna ha raccontato tutto alla figlia (Di lunedì 7 ottobre 2024) È accaduto nel Barese: l'uomo, un pregiudicato di 65 anni, è stato fermato con l'accusa di omicidio premeditato e aggravato. La vittima aveva 60 anni. Fanpage.it - Dà fuoco alla moglie e poi la uccide a mani nude: prima di morire la donna ha raccontato tutto alla figlia Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di lunedì 7 ottobre 2024) È accaduto nel Barese: l'uomo, un pregiudicato di 65 anni, è stato fermato con l'accusa di omicidio premeditato e aggravato. La vittima aveva 60 anni.

Perseguita l'ex moglie e minaccia di dar fuoco alle sue auto : arrestato - Questa notte le pattuglie della Squadra Volanti della Polizia di Stato, a seguito della segnalazione pervenuta in sala operativa, sono giunte in soccorso di una donna, trentacinquenne di nazionalità moldava, che ha richiesto aiuto a causa della presenza insistente e molesta sotto casa, in via... (Parmatoday.it)

Auto a fuoco : la moglie muore bruciata - lui si salva. Ora è indagato per omicidio volontario - Nella notte tra il 27 e il 28 ottobre l’imprenditore vitivinicolo Ciro Caliendo, di San Severo in provincia di Foggia, stava viaggiando a bordo della sua Fiat 500 con la moglie Lucia Salcone, quando per motivi ancora da accertare si è schiantato contro un albero. Dopo il violento impatto l’auto ... (Dayitalianews.com)

Picchia la moglie e la minaccia : "Ti do fuoco". Condanna 'mini' per 39enne - Un anno e 4 mesi. Questa la pena inflitta dal giudice monocratico Antonio Riccio, del tribunale di Santa Maria Capua Vetere, nei confronti di Paolo C., 39enne di Caserta, accusato di maltrattamenti in famiglia. Secondo l'accusa, il 39enne, difeso dall'avvocato Nello Sgambato, avrebbe in più... (Casertanews.it)