Copilot su WhatsApp: l’intelligenza artificiale a portata di chat (Di lunedì 7 ottobre 2024) (Adnkronos) – Copilot, il potente assistente AI, è ora integrabile direttamente nell'app di messaggistica. Questa integrazione porta uno strumento avanzato a portata di mano, semplificando e rendendo più efficienti le attività quotidiane su WhatsApp. Aggiungere Copilot a WhatsApp è molto semplice. Sarà sufficiente scansionare un codice QR disponibile sul sito ufficiale di Microsoft e l'assistente AI Leggi tutta la notizia su Periodicodaily.com (Di lunedì 7 ottobre 2024) (Adnkronos) –, il potente assistente AI, è ora integrabile direttamente nell'app di messaggistica. Questa integrazione porta uno strumento avanzato adi mano, semplificando e rendendo più efficienti le attività quotidiane su. Aggiungereè molto semplice. Sarà sufficiente scansionare un codice QR disponibile sul sito ufficiale di Microsoft e l'assistente AI

iPhone 17 Slim, il modello ultra sottile avrà un nuovo display OLED di un produttore meno noto - Secondo nuove indiscrezioni, Apple sta sviluppando un nuovo modello di iPhone denominato Slim, caratterizzato da uno schermo OLED avanzato che potrebbe garantire smartphone più sottili rispetto agli s ... (hwupgrade.it)

Copilot su WhatsApp: l'intelligenza artificiale a portata di chat - Microsoft ha recentemente introdotto una novità che rivoluzionerà l'esperienza di WhatsApp per gli amanti dell'intelligenza artificiale ... (adnkronos.com)

Ammodernare i data center fa bene all'ambiente: in Italia i consumi energetici calerebbero del 27%. Lo studio di Nutanix - Lo studio rileva che, in soli sei anni, l'ammodernamento dei data center con soluzioni basate su infrastrutture HCI potrebbe far risparmiare fino a 19 milioni di tCO2e in tutta l'area EMEA, equivalent ... (edge9.hwupgrade.it)