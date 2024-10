Thesocialpost.it - Chiara Ferragni: i conti in tasca, quanto ha guadagnato e quanto ha perso dopo il Pandoro Gate

(Di lunedì 7 ottobre 2024) Sono in molti a chiedersiabbiaabbiadalla vendita dele della uova di Pasqua finite al centro delle indagini della Guardia di Finanza, con l’accusa nei confronti della influencer milanese di truffa aggravata. Nell’avviso di conclusione indagini la Procura di Milano ha precisatole società dihannocon questi affari.Leggi anche: Truffa aggravata,verso il processo La difesa didovrà fare di tutto nei prossimi giorni per convincere la Procura a chiedere al giudice per le indagini preliminari di fare richiesta di archiviazione per l’accusa di truffa aggravata.