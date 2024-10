Carmen Russo torna al Grande Fratello per restarci (e la figlia Maria?) (Di lunedì 7 ottobre 2024) Carmen Russo torna al Grande Fratello e questa volta ci resterà. Dopo aver partecipato al reality in qualità di concorrente per ben due volte (l’abbiamo vista durante la seconda stagione del Grande Fratello Vip con Malgioglio, Cecilia e Ignazio e durante la sesta stagione con le sorelle Selassié, Alex Belli e Soleil Sorge), questa volta tornerà in qualità di ospite. E se durante la settima stagione è stata un’ospite fissa in studio con le sue coreografie, quest’anno sarà un’ospite in Casa dove vivrà per ben tre giorni. A dare questa notizia è stato Davide Maggio: “Questa volta non sarà una semplice sorpresa. Al Grande Fratello è in arrivo un ospite speciale. Davide Maggio è in grado di anticiparvi che Carmen Russo stasera varcherà di nuovo la porta rossa. Biccy.it - Carmen Russo torna al Grande Fratello per restarci (e la figlia Maria?) Leggi tutta la notizia su Biccy.it (Di lunedì 7 ottobre 2024)ale questa volta ci resterà. Dopo aver partecipato al reality in qualità di concorrente per ben due volte (l’abbiamo vista durante la seconda stagione delVip con Malgioglio, Cecilia e Ignazio e durante la sesta stagione con le sorelle Selassié, Alex Belli e Soleil Sorge), questa volta tornerà in qualità di ospite. E se durante la settima stagione è stata un’ospite fissa in studio con le sue coreografie, quest’anno sarà un’ospite in Casa dove vivrà per ben tre giorni. A dare questa notizia è stato Davide Maggio: “Questa volta non sarà una semplice sorpresa. Alè in arrivo un ospite speciale. Davide Maggio è in grado di anticiparvi chestasera varcherà di nuovo la porta rossa.

