BOOM! Carmen Russo al Grande Fratello

(Di lunedì 7 ottobre 2024) Questa volta non sarà una semplice sorpresa. Alè in arrivo un ospite speciale. Davide Maggio è in grado di anticiparvi chestasera varcherà di nuovo la porta rossa. A differenza di quanto accaduto nella scorsa puntata, però, la showgirl avrà modo di riabbracciare l’amato marito Enzo Paolo Turchi e resterà nella casa del GF per i prossimi tre giorni. Per Enzo Paolo, che più volte ha lamentato la mancanza della famiglia, siamo sicuri sarà un evento graditissimo; per il programma, invece, un modo per accendere la curiosità su un’edizione non ancora decollata.alDavide Maggio.