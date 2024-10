Bonus da 621 euro sulle pensioni: tutto quello che c’è da sapere per non perdere il sussidio (Di lunedì 7 ottobre 2024) Nuova misura del Governo per innalzare l’importo delle pensioni. Dal prossimo anno si attendono novità per tantissimi contribuenti. Nelle ultime settimane, l’Esecutivo è al lavoro per offrire nuove opportunità a coloro che intendono andare in pensione in anticipo, nonostante la predisposizione di incentivi e aumenti per i lavoratori che svelgono di continuare a lavorare anche dopo i 67 anni di età. Dal 2025 ci sarà un aumento delle pensioni (informazioneoggi.it)Al momento, sembrerebbe confermata la pensione anticipata per i contributivi puri, ossia coloro che hanno iniziato a versare contributi a partire dal 1996. Per accedere all’agevolazione, saranno necessari almeno 64 anni di età e 20 di contributi e il raggiungimento di un assegno pensionistico di importo pari almeno a tre volte l’Assegno sociale. Leggi tutta la notizia su Informazioneoggi.it (Di lunedì 7 ottobre 2024) Nuova misura del Governo per innalzare l’importo delle. Dal prossimo anno si attendono novità per tantissimi contribuenti. Nelle ultime settimane, l’Esecutivo è al lavoro per offrire nuove opportunità a coloro che intendono andare in pensione in anticipo, nonostante la predisposizione di incentivi e aumenti per i lavoratori che svelgono di continuare a lavorare anche dopo i 67 anni di età. Dal 2025 ci sarà un aumento delle(informazioneoggi.it)Al momento, sembrerebbe confermata la pensione anticipata per i contributivi puri, ossia coloro che hanno iniziato a versare contributi a partire dal 1996. Per accedere all’agevolazione, saranno necessari almeno 64 anni di età e 20 di contributi e il raggiungimento di un assegnostico di importo pari almeno a tre volte l’Assegno sociale.

Informazioneoggi.it - Bonus da 621 euro sulle pensioni: tutto quello che c’è da sapere per non perdere il sussidio

Pensioni, aumenti per le minime (e non solo): il piano del governo e il mini-bonus - Il governo sta valutando un nuovo aumento per le Pensioni minime già oggetto di un intervento lo scorso anno che ha portato questi trattamenti a 614,77 euro con un rialzo del 2,7% nel 2024. Lo scrive l'Ansa spiegando che la misura è in scadenza è andrà rinnovata. L'esecutivo sarebbe però... (Cataniatoday.it)

Manovra 2024, minibonus per le pensioni e giù le aliquote Irpef. Ma è caccia alle coperture - Per gli statali, il governo punta ad abolire il meccanismo che consente alle amministrazioni pubbliche di mandare in pensione i lavoratori over 65 con 41 anni e 10 mesi di contributi per gli uomini e un anno in meno per le donne. Il meccanismo non entrerà in vigore solo per i neoassunti ma anche ... (Quotidiano.net)

Pensioni, novità in Manovra: aumento delle minime e incentivi per restare al lavoro. Ipotesi nuovo minibonus. Ecco cosa cambia - Pensioni, il governo lavora a un intervento sulle minime per tentare di portarle sopra i 621 euro. Oltre a confermare l'intervento del 2023-24 che le ha fatte arrivare quest'anno a 614,77... (Ilmessaggero.it)