Bonucci | Inter potrebbe star vivendo il mio stesso momento Pensiero fisso!

(Di lunedì 7 ottobre 2024) Leonardoha indicato la possibilità che le ragioni alla base delle difficoltà difensive dell’, in questo inizio di stagione, possano trovare la propria base in unmaggiormente rivolto verso la Champions League. UNA RIFLESSIONE – Leonardoha espresso il suo punto di vista in merito all’inizio non esente da fragilità difensive dell’. L’ex difensore italiano ha esposto a Sky Sport la sua considerazione in merito alle possibili cause alla base di tale realtà: «Nella mia carriera l’ho passato. Quando perdi la Champions e vinci diversi scudetti è ilin cui molli un po’, quindi c’è più leggerezza e rischi di trovarti con delle situazioni che devi recuperare. Così quest’anno ti trovi a fronteggiare delle squadre con cui te la giochi per lo scudetto, una realtà diversa rispetto a quella della scorsa stagione». (Inter-news.it)