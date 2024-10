Bombe e missili su Israele nel giorno del primo anniversario dell'attentato di Hamas. Sette sono i fronti aperti per Tel Aviv (Di lunedì 7 ottobre 2024) Mentre Israele ricorda le 1200 vittime a un anno esatto dall'attacco di Hamas del 7 ottobre, prosegue la guerra a Gaza e i combattimenti si intensificano nel sud del Libano. Le azioni israeliane sono volte al ritorno dei 60mila israeliani sfollati dal nord del Paese ebraico e alla liberazione Europa.today.it - Bombe e missili su Israele nel giorno del primo anniversario dell'attentato di Hamas. Sette sono i fronti aperti per Tel Aviv Leggi tutta la notizia su Europa.today.it (Di lunedì 7 ottobre 2024) Mentrericorda le 1200 vittime a un anno esatto dall'attacco didel 7 ottobre, prosegue la guerra a Gaza e i combattimenti si intensificano nel sud del Libano. Le azioni israelianevolte al ritorno dei 60mila israeliani sfollati dal nord del Paese ebraico e alla liberazione

