Ilrestodelcarlino.it - Bignami agli stati generali del calcio: “Lavoriamo per innovare gli stadi”

(Di lunedì 7 ottobre 2024) Bologna, 7 ottobre 2024 – “a delle sinergie e delle partnership utili ai nostri impianti, così da rendere più competitiva l'Italia su questo piano”. Galeazzo, viceministro dei Trasporti e delle Infrastrutture, è intervenuto così sugli, con un occhio all'Europeo del 2032 in Italia. All’interno degliche si sono tenuti oggi presso l’Aula Magna dell’Università di Bologna, il viceministro è stato presente insieme alle massime cariche istituzionali sportive. E cosìe università “sono un'unione strategica, in una prospettiva che centralizza le infrastrutture, in particolare gli”, ha detto. Un'idea, inoltre, sarebbe quella di «avviare un maggior numero di investimenti che consentano di non isolare le infrastrutture dal tessuto urbanistico, soprattutto quando si parla di grandi eventi.