Basket, il GMV si aggiudica il torneo "Occhio al Canestro" under 17 (Di lunedì 7 ottobre 2024) Pisa, 7 ottobre 2024 – Davanti a tribune gremite come non mai, gli under 17 di coach Piazza si sono aggiudicati la III edizione del torneo Occhio al Canestro, organizzato in collaborazione con OFFHEALT spa, un quadrangolare di altissimo livello, che ha avuto luogo sabato e domenica scorsi al palazzetto comunale di Ghezzano. I RISULTATI - Anche se il campionato ufficiale non è ancora iniziato e la forma migliore deve ancora essere raggiunta, si è potuto assistere a quattro belle partite, caratterizzate da un forte agonismo e bel gioco. A prevalere è stata la squadra di casa, GMV, che, dopo una combattutissima e spettacolare semifinale vinta contro il Donoratico Basket (64-61), vince anche la finale, superando 84-64 i bravi ragazzi della IES Pisa che avevano vinto agevolmente l'altra semifinale battendo l'US Livorno con il punteggio di 72-41. Leggi tutta la notizia su Sport.quotidiano.net (Di lunedì 7 ottobre 2024) Pisa, 7 ottobre 2024 – Davanti a tribune gremite come non mai, gli17 di coach Piazza si sonoti la III edizione delal, organizzato in collaborazione con OFFHEALT spa, un quadrangolare di altissimo livello, che ha avuto luogo sabato e domenica scorsi al palazzetto comunale di Ghezzano. I RISULTATI - Anche se il campionato ufficiale non è ancora iniziato e la forma migliore deve ancora essere raggiunta, si è potuto assistere a quattro belle partite, caratterizzate da un forte agonismo e bel gioco. A prevalere è stata la squadra di casa, GMV, che, dopo una combattutissima e spettacolare semifinale vinta contro il Donoratico(64-61), vince anche la finale, superando 84-64 i bravi ragazzi della IES Pisa che avevano vinto agevolmente l'altra semifinale battendo l'US Livorno con il punteggio di 72-41.

